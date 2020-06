PREFEITURA DE CEREJEIRAS LICITA OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Emenda parlamentar e contrapartida do município garantem recuperação do asfalto da Avenida Integração Nacional

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; realizou nesta terça-feira (09/06) o processo licitatório para a obra de recuperação do asfalto urbano da Avenida Integração Nacional. A obra, aguardada pela população do município.

Durante a licitação desta terça-feira, as empresas apresentaram propostas para a recuperação da referida Avenida. Agora o certame irá respeitar o prazo para interposição de recursos antes da homologação do processo.

A Avenida Integração Nacional é uma das mais importantes vias da cidade, responsável pela ligação da região da área rural do município. Ao longo dos anos o local tem sofrido a deterioração do asfalto, fazendo com que a Avenida se tornasse um risco para quem trafegue pelo local. A obra que foi licitado significa o fim dos problemas de buracos na Avenida, além da plena recuperação de sua malha asfáltica, a recuperação vai ser da esquina da Quadra Esportiva até a esquina do cemitério municipal.

A administração municipal recebeu recursos provenientes para execução da obra oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Claudio do valor de R$ 1 milhão junto ao Ministério da Integração Nacional órgão do governo federal, recurso oriundo do pré-sal no valor de R$ 670 mil e a contrapartida do município no valor de R$ 147.849 mil.

Para a Prefeita do Município Lisete Marth (PV), com o recurso será possível proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores cerejeirenses. Hoje é uma obra importante para a população que enfrenta o problema sério de poeira. “Mesmo diante deste momento delicado que estamos passando com essa pandemia, principalmente na saúde e na economia, precisamos da união de todos para sairmos desta situação. São recursos que vão ajudar na recuperação do asfalto da Avenida”, afirma Lisete.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments