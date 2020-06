PREFEITURA DE CEREJEIRAS LICITA HIDRANTE E SPDA, COM EMENDA LIBERADA PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL

Benefício liberado é destinado para Implantação de Sistema de Hidrante e SPDA a pedido dos professores e da Prefeita

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) anunciou nesta semana a licitação para implantação de Sistema de Hidrante e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) na Escola Mundo da Criança Tiago Panatto.

Segundo o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) conseguiu a liberação do recurso para a Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; junto a Prefeita Lisete Marth (PV) uma emenda parlamentar no valor de R$ 144.347,67 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), convênio de n° 004/20/PJ/DER-RO, processo SEI n° 0009.460866/2019-12, e a contrapartida do município no valor de R$ 15.450,13 (quinze mil quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos).

O objetivo: “A Implantação de Hidrante e SPDA na Escola – EMEIEF Mundo da Criança Tiago Panatto”, no município de Cerejeiras. Convênio celebrado entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO; e o município de Cerejeiras, sendo decorrente de emenda parlamentar do deputado.

Para a Prefeita Lisete Marth, trata-se de uma grande conquista para o município de Cerejeiras, especialmente para os alunos da Escola Municipal Mundo da Criança Tiago Panatto para onde o recurso foi destinado, disse Lisete.

De acordo com o deputado Luizinho Goebel o convênio é resultado de uma emenda parlamentar de sua autoria e atende uma solicitação dos professores e da prefeita. Luizinho Goebel buscou junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO; a viabilização dos recursos através de emenda parlamentar e liberou o convênio para a aquisição do Hidrante e do SPDA para ser implantado na Escola Municipal de Cerejeiras, disse Luizinho.

FONTE E FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

