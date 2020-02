PREFEITURA DE CEREJEIRAS INICIA OS TRABALHOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM RUAS E AVENIDAS

A Prefeitura do Município de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início nesta quarta-feira (05-02) a sinalização de transito das Ruas e Avenidas da cidade. O trabalho está a cargo da equipe da empresa Construtora J.K.Ltda. – ME, empresa especializada de serviços de engenharia para a execução de Obra de Sinalização Horizontal e Vertical de Transito nas Vias Urbanas do Município, vencedora da licitação realizada pelo Executivo Municipal para a execução da atividade do trabalho de sinalização de trânsito, colocando placas e realizando a pintura de novas faixas de pedestres pelas Ruas e Avenidas da cidade.

O recurso oriundo de um convênio de n° 003/2019/PROJUR/DETRAN-RO; no valor de R$ 303.692,36 mil, liberado junto ao Departamento Estadual de Transito (Detran) e a contra partida do município no valor de R$ 15.983,81 mil.

De acordo com o proprietário da empresa J.K Ltda, todas às Ruas e Avenidas da cidade será sinalizada, mas de forma gradativa. Ele afirma que as ruas e avenidas receberão faixas de pedestre, pinturas com limites de velocidade e diversas placas de orientação para os motoristas.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos Carlinhos Goebel, observa que o objetivo da Prefeita Lisete Marth (PV) através do projeto de sinalização visa organizar o fluxo de veículos e pedestres, sendo uma ferramenta vital para garantir a segurança viária. “Tanto a sinalização vertical como horizontal, são fundamentais para a segurança viária. Na sinalização vertical, por exemplo, é considerado o campo visual do usuário. Também exigimos a legibilidade dos símbolos e textos, com mensagens simples e claras, de modo a facilitar suas percepção e leitura”, destaca Carlinhos Goebel.

Para a Prefeita Lisete Marth, a Prefeitura de Cerejeiras está dando um importante passo para organizar o município. Ela entende que a sinalização é de extrema importância para essa organização e para segurança dos moradores da cidade. “O Código Brasileiro de Trânsito diz que a sinalização deve ser visível e legível tanto de dia quanto à noite, por isso estamos realizando esse trabalho com a colocação de placas, linhas, marcações e pinturas sobre o pavimento das vias, para que os motoristas e pedestres possam circular com total segurança por nosso município”, frisou a Prefeita Lisete.

