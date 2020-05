PREFEITURA DE CEREJEIRAS FIRMA CONVÊNIO COM APAE PARA CEDÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS

A chefa do executivo municipal reafirmou compromisso de fornecer atendente de enfermagem, Zeladora, Professores, motorista do transporte escolar e monitor de transporte

Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cerejeiras reuniram-se com a prefeita Lisete Marth (PV) para a assinatura do convênio que prevê a cessão de servidores públicos municipais para atuarem na APAE gestada pela entidade beneficente.

Foi concedidos à instituição sete funcionários municipais como, 3 professores, 1 Agente de Transporte Escolar/Motorista do Transporte Escolar, 1 Agente de Serviços/Monitor de Transporte Escolar, 1 Atendente de Enfermagem, 1 Agente de Serviços/Zeladora, para o auxilio na manutenção da instituição. Os salários destes profissionais serão pagos pela Prefeitura de Cerejeiras. “Seria inviável atender as crianças especiais na escola, não fosse à cedência desses profissionais. Com o repasse desses trabalhadores conseguimos suprir toda a demanda”, aponta a diretora da APAE, Gisleine Soares da Cruz.

“Acompanhamos todo o trabalho desenvolvido pela entidade de nosso município. Trata-se de um serviço comprometido e de qualidade prestado à comunidade e não poderíamos deixar de auxiliar fornecendo o trabalho desses profissionais”, apontou a prefeita, que desde que assumiu a gestão municipal faz questão de firmar o convênio.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES/DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

