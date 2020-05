PREFEITURA DE CEREJEIRAS ENTREGA TRATOR, MICROTRATOR, PULVERIZADOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES RURAIS

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo (Semagri), entregaram nesta quarta-feira (20/05) para três associações rurais, um trator agrícolas, carreta agrícola, uma grade aradora, um pulverizador hidráulico, um microtrator com enxada rotativa (motocultivador), adquiridas através do Convênio nº 216/2016/PGE/RO, Convênio nº 267/2016/PGE/RO, Convênio nº 192/2018/PGE/RO, Convênio nº 049/DPCN/2016 e Convênio SICONV nº865669/2018, junto a Secretaria Estadual de Agricultura – SEAGRI, para atender as necessidades dos pequenos produtores rurais com infraestrutura básica e condições necessárias para o desenvolvimento de atividades, a fim de fortalecer a agricultura familiar no município.

A entrega de tratores e equipamentos agrícolas, na qual foi através de Chamamento Público de nº 001/2020/CCP/CPL, a Comissão de Chamamento Público, decidiu por declarar a Associação dos Agricultores e Agricultoras Boa Aventura – AAABA, com sede na Linha 1, km 2 – 3º/2º Eixo zona rural, habilitada a firmar parceria com a Prefeitura Municipal de Cerejeiras. O presente acordo de cooperação tem por objetivo a destinação de um trator agrícola de pneus, novo, ano de fabricação 2018/modelo Plus 80, cor azul, tração 4X4, uma carreta agrícola com carroceria de madeira e aço, com capacidade mínima de 5,0 toneladas, com dois pneus novos e uma grade aradora com controle remoto, 14 discos, com diâmetro 26”, espessura de 6 mm, com o sistema hidráulico de pneus para transporte.

A Associação Rural Cerejeirense para Ajuda Mútua – ARCEPAM, com sede na Linha B, km 5,5 – 5º/6º Eixo, zona rural do município, também foi declarado junto a Comissão de Chamamento Público, para receber os seguintes equipamentos, como um Pulverizador Hidráulico com capacidade de 2.000 litros.

A Comissão de Chamamento Público decidiu também por declarar a Associação dos Produtores Rurais Osvaldo Cruz – ASPROC, com sede na 5º Eixo, km 2 entre a Linha 2 e Linha B –zona rural do município, para receber através do presente acordo de cooperação tem por objetivo a destinação de um Microtrator com enxada Rotativa (Motocultivador).

A Prefeita agradeceu e parabenizou todo o empenho das Associações em pleitear os equipamentos, agradeço a todos os membros da Comissão de Chamamento Público por reservar um pouco de seus tempos para realizar um belo trabalho na seleção das associações, onde é uma fase muito importante dentro do processo de chamamento e também agradeço ao trabalho do Secretário Municipal de Agricultura Danilo Marth. Contudo, esperamos que as associações possam realizar um belo trabalho com os agricultores associados, onde o único e mais importante objetivo é facilitar a produção agrícola, criando um sistema de economia solidária para os agricultores em defesa dos interesses da agricultura familiar, visando o fortalecimento e a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores rurais do município.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDNIA

FOTOS: LIGIA ALINE CORIM/ASSESSORA DE IMPRENSA

