PREFEITURA DE CEREJEIRAS ENCAMINHA PROJETO DE LEI PARA CÂMARA DE VEREADORES, REVOGANDO A LEI DE SUSPENSÃO DO INCENTIVO DOS PROFESSORES

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Prefeita Lisete Marth (PV), encaminhou nesta segunda-feira (15-06-2020) para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei de Nº 061 de 15 de junho de 2020. Dispõe sobre a alteração do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.945, de 9 de junho de 2020, passando a vigorar com nova redação.

No Art. 1º Fica suspenso o incentivo previsto na alínea “d”, do §1º, do artigo 24 da Lei Municipal nº 1.947/2011, de 25 de outubro de 2011, a partir de junho de 2020, até 31 de dezembro de 2020.

A Prefeita do Município Lisete Marth (PV) considerou a solicitação feita pelos vereadores Valdecir Atílio Kluch conhecido como Kiko, José Valendorff, Iraim Zigue, Isair Francisco Baldin e das professoras Luciana Cosmo da Silva, Giovana Gonçalves Moreira da Silva e Dirce Esteves de Souza Candido Costa, que solicitaram a alteração do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.945, de 9 de junho de 2020.

Em virtude da polêmica gerada, a administração Municipal de Cerejeiras torna público que a lei será revogada e que posteriormente será feito um estudo mais amplo e aprofundado. A Prefeitura sobre a qual é a justificativa da Prefeita na revogação do Decreto sobre a suspensão do incentivo dos professores.

