PREFEITURA DE CEREJEIRAS ENCAMINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL PROJETO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA AVENIDA DAS NAÇÕES

Promotor cobra responsabilidade da PRF para fiscalizar o trecho da Avenida, Prefeitura e ACIC se reuniram para elaboração do projeto da proibição de estacionar na Avenida das Nações (BR-435)

O Município de Cerejeiras, juntamente com a Diretoria da Associação Empresarial de Cerejeiras (ACIC) se reuniram para elaboração de um projeto de municipalização da Avenida Das Nações, na área que pertencem à cidade. O primeiro passo que a administração municipal fez elaborou o projeto e encaminhar nesta terça-feira (13/10) para a Câmara de Vereadores aprovar para que o Executivo busque junto ao DNIT a municipalização da via da Avenida Das Nações.

A prefeitura elaborou o projeto para dar solução por definitivo ao problema causado pelo DNIT, na qual a Câmara de Vereadores votará a municipalização do trecho da Avenida Das Nações que é a BR-435, que não permite o estacionamento, causando enormes transtornos aos comerciantes, inclusive aos órgãos públicos como a prefeitura, escolas estaduais, Ministério Público, Forum, Rodoviária, casa Lotérica, Banco Sicoob, Igreja e Banco do Brasil.

Segundo informações da prefeitura de Cerejeiras, na realidade, pouca coisa deverá mudar para a Administração. Apesar disso, reconhece que será necessário aplicar mais recursos com objetivo de assegurar a manutenção da Avenida, cujos serviços são realizados atualmente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). “A prefeitura tem, ao longo do tempo, feito todas as intervenções dentro da Avenida. Então, a municipalização nada mais é do que tornar realidade do ponto de vista jurídico um fato que, para o cidadão de Cerejeiras, já existe na prática” justifica.

