PREFEITURA DE CEREJEIRAS CONVIDA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 3° QUADRIMESTRE DE 2019

A Prefeitura do Município de Cerejeiras/RO; por meio da Secretaria Municipal de Finanças, convida toda a população para participar da Audiência Pública referente à prestação de Contas do Relatório do 3° Quadrimestre de 2019.

A audiência atende à Lei de Responsabilidade Fiscal e acontecerá nesta quinta-feira 30 de janeiro de 2020, às 19:00 horas, no auditório do plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Avenida Brasil n° 2570, Bairro Jardim São Paulo, onde será apresentado o relatório de prestação de Contas do Relatório do 3° Quadrimestre de 2019.

