PREFEITURA DE CEREJEIRAS CONTRATA MÉDICO GINECOLOGISTA E ORTOPEDISTA

O Ministério da Saúde destinou recurso para aquisição de consultas de especialidade para reforçar o atendimento à população

A Prefeitura do Município de Cerejeiras/RO; por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau), contratou profissionais da saúde para atender a Atenção Primário à Saúde (APS) para atender consultas de especialidade em Ginecologista e Ortopedista a fim de atender a fila de espera no Sistema de Regulação Estadual (SISREG).

A administração municipal conseguiu junto ao Ministério da Saúde recurso para credenciar na atenção básica de saúde do Município de Cerejeiras/RO. O recurso foi destinado para a conta de Atenção Primário à Saúde (APS), cujo recurso foi empenhado no valor de 156 mil para aquisição de consultas de especialidade sendo como: 300 consultas Ginecológicas afim de atender fila de espera no Sistema de Regulação Estadual (SISREG), contemplando 120 pacientes que estão na fila, estas consultas deverão acontecer a partir do mês de Julho na Unidade de Saúde Umberto Muniz em Frente a Maderama.

300 consultas Ortopédicas na mesma modalidade afim de atender fila de espera do Sistema de Regulação Estadual (SISREG), as consultas como pequenos procedimentos serão no Hospital Municipal São Lucas, deverão acontecer a partir do mês de Julho na cidade.

A contratação dos profissionais da saúde é para atender 300 consultas ginecológicas e 300 consultas ortopédicas. O contrato desses profissionais é imprescindível para suprir os atendimentos das demandas e da fila de espera do SISREG e o propósito de suprir a demanda da rede básica de saúde do município.

