PREFEITURA DE CEREJEIRAS CONFIRMA 2º CASO DE CORONAVÍRUS COVID-19

Secretaria Municipal de Saúde confirma segundo caso de Coronavírus no Município de Cerejeiras, sendo o 1º autóctone e traz esclarecimentos

Nesta sexta-feira (29/05), a Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no Portal do município o novo boletim oficial de controle do Covid-19, onde foi confirmado mais um caso do Covid-19, uma paciente do sexo feminina 24 anos, e um caso suspeito no município.

Nota de Esclarecimento n°. 04/2020.

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU

Prefeitura Municipal de Cerejeiras – RO

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio desta, divulgar o Boletim Epidemiológico Informativo sobre o Coronavírus no Município de Cerejeiras e fazer alguns esclarecimentos.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO: 29/05/2020

Casos Confirmados: 2

Casos Suspeitos: 1

Pacientes Internados (Confirmados): 0

Óbitos Covid-19: 1

ESCLARECIMENTOS:

O Primeiro caso confirmado no Município de Cerejeiras foi divulgado e explicado por meio Nota de Esclarecimento de número 03 desta secretaria do dia 22 de maio de 2020 e tal informação voltou a constar no Boletim Diário do Estado de Rondônia no dia 25/05/2020 (Boletim 70).

O Segundo caso foi confirmado hoje (29/05/2020) por critério clínico epidemiológico e diz respeito ao 1° caso autóctone (doença contraída na zona/região da residência do enfermo) de Covid-19 em nosso Município. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 24 anos, exposta a contato direto com pessoa previamente infectada.

A paciente encontra-se estável e foi assistida pela atenção primária a saúde e hospitalar, estando atualmente em quarentena domiciliar junto com seus familiares, sob monitoramento clínico e epidemiológico por nossa equipe de saúde.

Afim de preservar a paciente e facilitar a continuidade das ações de saúde epidemiológica não serão divulgados maiores detalhes sobre esse caso.

A Secretaria Municipal de Saúde gostaria de informar também, que os Boletins Epidemiológicos com as informações dos casos de Coronavírus serão divulgados, sempre que houver novas informações a serem transmitidas à população, no Site Oficial do Município (http://www.cerejeiras.ro.gov.br) de forma a evitar falhas de comunicação e preservar a sequência dos Boletins proporcionando um acompanhamento histórico de toda a situação.

Portanto qualquer informação oficial será comunicada via site oficial por meio de boletins e notas de esclarecimentos.

Por fim, reiteramos as recomendações para que as pessoas evitem viajar para locais onde há casos confirmados de Coronavírus, evitem aglomerações, buscando nesse momento ficar em casa sempre que possível, seguindo as orientações de cuidado, que busque as unidades básicas de saúde somente em casos essenciais e o Hospital Municipal somente em casos de urgência e emergência e que em casos suspeitos de Coronavírus entrar em contato nos seguintes telefones:

UBS Maria José Neiva de Carvalho – PSFA (atrás da EMATER): 3342-3342. UBS Dr. Humberto Muniz Barbosa – PSFB (em frente a Maderama): 3342-4090.

UBS Cerejeiras – PSFG (BNH): 3342-3123.

UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (perto do CTG): 3342-2108.

Vigilância Epidemiológica: 99928-8342.

Acesse: www.cerejeiras.ro.gov.br e fique por dentro das informações de nosso Município.

Cerejeiras, 29 de maio de 2020.

Ederson Lopes Secretário Municipal de Saúde

