PREFEITURA DE CEREJEIRAS ATRAVÉS DA SEMOSP CONTINUA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos durante estes últimos dias vem realizando diversos serviços de recuperação de estradas rurais em vários setores do município

O trabalho de recuperação das estradas rurais tem como objetivo garantir a melhor trafegabilidade e acesso de veículos, e, consequentemente o transporte escolar, o transporte da safra de soja, arroz e milho e a produção leiteira no município e região.

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), continua nesta semana realizando os trabalhos de recuperação das estradas, o serviço compreende na abertura das laterais das estradas, limpeza das laterais para o escoamento da água, patrolamento e cascalhamento, na linha 4 do 3º Eixo para o 4º até o campo do Internacional.

De acordo com a administração municipal, os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas rurais são importantes para garantir o desenvolvimento econômico da cidade. “Estamos trabalhando no sentido de oferecer condições para que os produtores rurais, agropecuaristas, produtores de leite, moradores e alunos que utilizam as estradas do interior tenham segurança e conforto para trafegarem. Sabemos que o fluxo de veículos é intenso. Então através da Secretaria de Obras, estamos trabalhando na recuperação dessas importantes rotas econômica do município”, a gestão lembra os compromissos e a alegria de poder recuperar as estradas municipais. “Uma das metas do governo municipal foi promover a melhoria das condições de vida na zona rural, oferecendo uma qualidade de vida compatível com aquilo que nosso povo merece”, destaca a administração.

De acordo com o Secretário de Obras e Serviços Públicos Carlinhos Goebel a administração municipal vem trabalhando incansavelmente na recuperação das estradas rurais. “Temos compromisso com os moradores e agricultores do interior do município, compromisso este que fizemos. Nossa malha rural é muito intensa e requer um esforço constante para que possamos deixá-la em boas condições de tráfego, buscando promover assim melhorias das condições de vida dos moradores da zona rural, este ano a Prefeitura tem a atingir uma grande meta onde visa concluir a recuperação de todas as linhas vicinais até final de ano. Serão recuperadas todas as estradas, e os produtores rurais terão mais facilidade de escoar sua produção agrícola, com isso irá contribuir significativamente para novos avanços no desenvolvimento de Cerejeiras”, destacou Carlinhos Goebel.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

