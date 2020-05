PREFEITURA ALTERA DECRETO E DETERMINA TOQUE DE RECOLHER EM CANDEIAS DO JAMARI, RO

Ordem municipal entrou em vigor nesta terça-feira (12) e durará 15 dias com possibilidade de prorrogação enquanto ocorrer estado de calamidade pública

A Prefeitura de Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho, endureceu as medidas de restrição para combater a disseminação do novo coronavírus e decretou toque de recolher.