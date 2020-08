PREFEITURA ADQUIRE TUBOS CORRUGADO EM PEAD PARA SUBSTITUIR PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO

Nesta semana a Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) recebeu os tubos corrugados PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade). A Prefeitura adquiriu os tubos para substituir pontes de madeiras onde serão construídas novas galerias através da Secretaria Municipal de Obras (Semosp) a administração adquiriu 37 tubos de PEAD medindo 1.05X6 e 0.60X6, para substituir as pontes de madeiras da área rural do município.

Segundo o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), os tubos foram adquiridos com recursos oriundos de recursos próprios do município no valor de R$. 183.510,74 mil. O Prefeito Olvindo Dondé disse. “Com essas substituições vamos melhorar a trafegabilidade e a segurança das estradas vicinais do município contribuindo assim com o desenvolvimento de Pimenteiras, pois a ação vai melhorar o escoamento da produção agrícola, pecuária, transporte e mobilidade em geral da população pimenteirense”, finalizou Dondé.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Luiz Carlos Spohr, Secretário de Obras Altemir Muchon e Cleberson Luiz Riselo, diretor gerente municipal de projetos, estiveram acompanhando ao prefeito Vino no Pátio da Secretaria de obras no recebimento dos tubos.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DOHOJERONDONIA

