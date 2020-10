PREFEITOS E EX-DEPUTADO PRESOS DA OPERAÇÃO RECICLAGEM CHEGAM NA CAPITAL PORTO VELHO

A Operação descobriu crimes contra a administração pública. Foram presos prefeitos de São Francisco do Guaporé, Cacoal, Rolim de Moura e Ji-Paraná.

Os chefes do executivo municipal foram denunciados por um empresário que informou às autoridades sobre esquemas de propina envolvendo as prefeituras de São Francisco do Guaporé, Cacoal, Rolim de Moura e Ji-Paraná.