PREFEITO VINO VAI À BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA PIMENTEIRAS

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste Olvindo Luiz Dondé (PDT), está na Capital Federal, em Brasília, acompanhado do professor Wilson José e da assessora jurídica do município Dra. Karen Fernanda, participando de diversas audiências em busca de recursos para o município. Dondé esteve nos gabinetes dos deputados federais e senadores do Estado de Rondônia.

O Prefeito participou de reuniões, onde solicitou recursos para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. O Prefeito Vino discutiu emendas e possíveis parcerias para aquisição de recursos para infraestrutura do município.

Olvindo Dondé continua indo atrás de recursos e de investimentos que irão beneficiar a população pimenteirense. O chefe do Poder Executivo Municipal, está em Brasília com o objetivo de captar recursos de emendas parlamentares para Pimenteiras, como saúde, educação, obras, turismo, segurança e infraestrutura.

Na capital federal, Olvindo Dondé encaminha projetos para diversos setores da administração municipal. O Prefeito acompanha de perto a tramitações de emendas parlamentares no Orçamento Geral da União destinadas a atender ações prioritárias determinada pela administração municipal, entre as quais destaca obras de infraestrutura urbana.

O Prefeito de Pimenteiras afirmou que as obras resultam de importantes parcerias com os deputados federais, Silvia Cristina (PDT), Coronel Chrisóstomo (PSL), Jaqueline Cassol (PP), Léo Moraes (Pode) e o senador Acir Gurgacz (PDT).

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

