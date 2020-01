PREFEITO VINO REÚNE VEREADORES, LIDERANÇAS DO PDT PARA REIVINDICAR BENEFÍCIOS

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) reuniu nesta terça-feira (28/01) na cidade de Pimenteiras do Oeste, lideranças políticas do partido e aliados do município. Liderado pelo Presidente e Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), o grupo discutiu o problema do partido e da eleição de 2020 e reivindicar ações para o município por parte do senador Acir Gurgacz (PDT) e da deputada federal Silvia Cristina (PDT).

Estiveram presentes o Prefeito Olvindo Luiz Dondé, os vereadores Jesus Reginaldo da Cunha, Roberto Cavalcante Santos e Ramon das Neves, presidente da Colônia dos Pescadores Senhor João, Secretário de Educação Marcos Pires, Secretário de Turismo Elisam Gomes, vereadores eleitos do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e lideranças locais.

O Prefeito Olvindo Dondé, avaliou a reunião como maravilhosa, aberta, onde cada participante pôde expor a real situação do município e dos planos para o futuro. Discutimos a formação de um bloco visando nos fortalecer politicamente e buscar a reeleição de 2020, e no intuito de eleger e reeleger vereadores do nosso município, disse Dondé.

No encontro do prefeito e vereadores do PDT, estabeleceu uma pauta de reivindicação para o senador Acir Gurgacz, assunto de solicitação de emenda parlamentar para o ano de 2020, no valor de R$ 650 mil para aquisição de um cavalo mecânico traçado e uma carreta caçamba com capacidade de no mínimo 25m³ de capacidade, este veiculo se faz necessário para atender os produtores rurais com o transporte de calcário.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

