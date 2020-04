PREFEITO VINO PARABENIZA JORNALISTAS PELA PASSAGEM DO SEU DIA

Aos jornalistas, que fazem a ponte entre os poderes e a comunidade, defendendo a liberdade de expressão e criando um ambiente cada vez mais democrático, nosso respeito e reconhecimento

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT) parabeniza e homenageia hoje, 07 de abril o dia do Jornalista, parabenizando todos os profissionais de imprensa do Estado e do país.

Segundo o Prefeito Vino o jornalista tem um papel fundamental e importante na construção de uma sociedade mais justa, humana e com olhares e oportunidades iguais para todos. Agindo com ética e seriedade, é capaz de exercer o papel de agente conciliador, gerador e modificador de contextos, fiscais e parceiro na melhoria da qualidade de vida da sociedade. São eles e elas que fazem a ponte entre os poderes e a comunidade. Apontando soluções, divulgando as ações, criticando construtivamente, aproximando os entes públicos do povo. Defendendo a liberdade de expressão e, junto com os profissionais do jornalismo, desejamos criar um ambiente cada vez mais democrático, livre, saudável e transparente, onde o acesso a informação seja pleno. A todos os jornalistas de Pimenteiras e do Cone Sul do Estado, nosso agradecimento respeito e reconhecimento.

Olvindo Luiz Dondé/ Prefeito de Pimenteiras

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

