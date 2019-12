PREFEITO VINO FAZ CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM VEREADORES

Como forma de agradecimento pelo empenho e dedicação de cada vereador ao longo do ano de 2019, a Prefeitura Municipal de Pimenteiras através do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e da vice-prefeita Valéria Garcia (PP) foi realizado nesta manhã de sexta-feira (13/12), no gabinete do Prefeito, uma grande confraternização com os vereadores.

Organizado e elaborado pelo Chefe de Gabinete Rodrigo Sordi Moreira, o evento serviu para valorizar ainda mais os laços de amizades e agradecimento aos vereadores e firmando o compromisso de continuar cuidando bem da comunidade pimenteirense.

O Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste Luiz Carlos Spohr (MDB), agradeceu a administração do prefeito pela compreensão e colaboração com os trabalhos do Poder Legislativo, e ainda firmou o compromisso de estar sempre junto com os outros vereadores buscando sempre melhorias para toda a população de Pimenteiras. Finalizou desejando um Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos.

Como o término de ano é o momento propicio para uma ampla reflexão sobre o que foi realizado, o Prefeito Olvindo Dondé, também fez breve avaliação do terceiro ano de seu governo. O Chefe do Executivo Municipal agradeceu a presença de todos os vereadores pela parceria e a colaboração para que o governo tenha êxito e transmitiu uma mensagem para os vereadores “Quero Mais”. Querer ma atender melhor a população pimenteirense, querer mais o bem do seu próximo, querer mais continuar com os compromissos de servir bem, querer mais estar determinado em seu setor de serviço, querer mais uns aos outros. Finalizou desejando a todos os sinceros votos de Feliz Natal e um Ano Novo cheio de mais compromisso e coragem.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: WILMER G. BORGES

