PREFEITO VINO E VEREADOR DÔRA ACOMPANHAM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE PIMENTEIRAS

A fim de melhorar e facilitar o tráfego da população que mora na zona rural, a Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está realizando a recuperação das estradas vicinais do Município.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e o vereador Dôra estiveram nesta segunda-feira (01/06) acompanhando os trabalhos de recuperação das Linhas 7, 8, 9 e o 4º Eixo até a linha 11, a meta é recuperar todas as estradas da área rural do município. O Prefeito disse que outras estradas foram recuperadas com cascalhamento, patrolamento e abertura das laterais com bota fora.

O Prefeito, explicou que os recursos utilizados nas melhorias de estradas são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual Lebrão (MDB) no valor de R$ 175 mil.

O vereador Dôra tem solicitado constantemente ao Prefeito Vino da necessidade de recuperação das estradas vicinais do município. O vereador acompanhou ao prefeito na realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais, ele acredita que isso também faz parte do parlamentar fiscalizar e acompanhar as ações da administração pública.

O vereador explica que essa é uma região importante, onde se concentram várias propriedades rurais e merece uma atenção especial.

Olvindo Dondé destacou o compromisso em trabalhar em prol de melhorias para a população. “Nosso compromisso de trabalho é com todo o município. A meta é deixar todas as estradas vicinais em boas condições de trafegabilidade, para assim assegurar a circulação da população com mais segurança e comodidade. A demanda é grande, mas com fé em Deus, e muito trabalho, vamos cumprir o que planejamos”, relatou o prefeito.

“Sabemos da importância dessas obras de recuperação das estradas para os produtores rurais da região, pois essas estradas é essencial para o escoamento da produção agrícola e agropecuária. Não é somente uma obra de infraestrutura, mas reflete diretamente na geração de renda, e o administração municipal não mediu esforços para atender à solicitação dos agricultores”, destacou Dondé

O Prefeito Olvindo Dondé esteve acompanhado do vereador Roberto Cavalcante Santos (DEM), conhecido como “Dôra” e o Secretário Municipal de Agricultura Elisam Gomes.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BPRGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

