PREFEITO VINO DONDÉ CONSEGUE 14 EMENDAS PARLAMENTARES ATRAVÉS DE DEPUTADOS ESTADUAIS

Uma das pautas discutidas em audiência com os parlamentares foi à intermediação junto ao governador de Estado para a liberação das emendas parlamentares

Nesta semana, o Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT) cumpriu agenda em Porto Velho com a finalidade de conseguir a liberação de recursos financeiros, através do governo de Estado por meio de emendas parlamentares, para a realização e efetivação de investimentos para diversos segmentos no município de Pimenteiras.

O Prefeito Vino Dondé esteve acompanhado do presidente da câmara de vereadores Luiz Carlos Spohr (MDB) e dos vereadores Rafael da Silva Souza (PP), Adimilson Megias Leite (PSB) e Ramon das Neves (PDT), visitou deputados estaduais. Na pauta, foram discutidas a liberação das emendas parlamentares em andamento, ações já aprovadas e outras que ainda estão pendentes.

O Prefeito se reuniu com os deputados estaduais Luizinho Goebel, Ismael Crispim, Lebrão, Ezequiel Neiva de Carvalho, Chiquinho da Emater, Rosangela Donadon e o governador de Estado Coronel Marcos Rocha (PSL). Na pauta a liberação dos recursos em andamento para o município que já foi aprovado, é utilizada para custeio de obras em infraestrutura e saúde na cidade.

De acordo com Vino Dondé, o foco da gestão tem sido dar continuidade as obras que estão em andamento, para garantir um bom atendimento na saúde e melhorias urbanas do município. O gestor tenta ainda, junto aos parlamentares a liberação de 14 emendas parlamentares para investimentos nas áreas de desenvolvimento regional, saúde, cultura, turismo, asfalto, recuperação de estradas rurais, segurança pública e agricultura.

Segundo o prefeito Vino disse que. “É muito gratificante o apoio dos parlamentares nos projetos de nossa cidade. Por isso, é importante mantermos a transparência da aplicação dos recursos e para as futuras realizações no desenvolvimento dos diversos setores. Com a liberação de emendas e convênios, o município consegue custear essas despesas em beneficio da população. Agradecemos aos deputados estaduais e ao governador de Estado Marcos Rocha, que nos receberam e pelo apoio nas emendas que são revertidas em serviços e obras para nossa cidade destaca o Prefeito Vino.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

