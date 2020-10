PREFEITO VINO DONDÉ ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO DO RIO GUAPORÉ

O Prefeito de Pimenteiras do Oeste/RO; Oldindo Luiz Dondé (PDT), assinou nesta quinta-feira (29/10) a ordem de serviço para construção da rampa que dá acesso ao Porto do Rio Guaporé. Serão investidos R$ 240 mil, recurso oriundo de emenda parlamentar individual do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB) e a contrapartida do município no valor de R$ 14.608,72 mil.

Segundo o prefeito Olvindo Dondé disse que. “O início desta obra era muito esperado pela população. Além de melhorar a mobilidade, vai beneficiar os produtores para o escoamento da produção. Será uma rampa útil para o acesso dos ribeirinhos desembarcarem e estacionarem seus barcos. Queremos sempre estar juntos do povo”, concluiu Dondé.

Para o prefeito o prefeito Vino o momento é regado de muita alegria, e a construção da rampa é a concretização de um sonho antigo. “É por isso, que estamos com várias obras de serviços na área urbana. Temos a consciência de que não podemos chegar a todos os lugares ao mesmo tempo, mas o trabalho está acontecendo e iremos intensificar mais ainda as ações em prol da população pimenteirense”, finalizou Dondé.

O Prefeito agradeceu ao deputado Ezequiel Neiva de Carvalho pela emenda destinado ao município e a sua equipe de secretários e funcionários da prefeitura.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

