PREFEITO VINO AGRADECE DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER PELA DESTINAÇÃO DE EMENDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE PIMENTEIRAS

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; agradeceu nesta manhã de segunda-feira (07/12) ao deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB), pela liberação de uma emenda individual no valor de R$ 150 mil, para construção de calçadas em vias pavimentadas é um pedido do prefeito Olvindo Luiz Dondé, o secretário Isaque Zigue e a vereadora Daiana Alfaro de Souza, e protocolado no dia 15 de fevereiro de 2020 através do oficio nº 009/SEMAPC/2020.

Segundo o prefeito Vino a “Nossa missão é buscar cada vez mais benefícios para a população pimenteirense, seja através de vereadores junto aos deputado estaduais, deputados federais e senadores. Nosso pedido foi atendido e o recurso será destinada para a construção de calçadas de bloquetes que ajudará no embelezamento da cidade”, comentou o prefeito Dondé.

A vereadora Daiana de Alfaro de Souza, disse que “agradece a parceria, o empenho e compromisso que o deputado Chiquinho da Emater vem tendo como o nosso município, não mede esforço e tenho certeza que essa parceria trará frutos ainda maiores, a população pimenteirenses são gratos por tamanha dedicação. Em nome da população agradeço os R$ 150 mil já enviado enviados através de emenda parlamentar do deputado Chiquinho”, afirmou a vereadora Daiana.

Por fim, o chefe do executivo municipal Vino Dondé reafirmou o compromisso de melhorar o município. “Nós temos o foco e o compromisso até o último dia de meu mandato de melhorar sempre; e essa liberação do recurso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante na melhoria da cidade. Seguiremos trabalhando em prol da nossa Pimenteiras, certos de que, com trabalho e empenho, conquistamos ainda mais”.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

