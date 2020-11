PREFEITO VINO AGRADECE APOIO DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO PELA AJUDA NA CAMPANHA E POR EMENDAS LIBERADAS

Olvindo Luiz Dondé (PDT), Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; não mede esforços para agradecer o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), na campanha das eleições para prefeito de 2020. O parlamentar foi responsável pela liberação de recursos para o município de Pimenteiras. Em nome da população, agradecemos sua luta e benemerência, afirma o Chefe do Executivo.

O prefeito, destacou a importância da eleição onde elegeu a sua vice-prefeita como prefeita de Pimenteiras, Olvindo Luiz Donde (PP) esteve na sexta-feira (27/11) no gabinete do parlamentar, para agradecer o apoio na eleição da vice-prefeita Valéria aparecida Marcelino Garcia (PP) e agradecer as emendas liberadas destinadas para o município.

FONTE: WILMER G.BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

