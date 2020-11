PREFEITO, VICE E VEREADORES ELEITOS COMEMORAM VITÓRIA COM CARREATA E AGRADECIMENTOS

“Nosso legado será a maneira séria e eficiente de administrar”, disse Japonês em carro de som

Após percorrer vários bairros da cidade em longa carreata, o prefeito Eduardo Japonês, a vice-prefeita eleita Patrícia da Glória agradeceram aos apoiadores enquanto fizeram compromisso de mais quatro anos de trabalho por Vilhena. Estiveram também no evento diversos vereadores eleitos, bem como o deputado estadual Luizinho Goebel.

“A gente trabalha com a honestidade, com a verdade. Estamos no caminho certo. Se em outras gestões não conseguiram, nós vamos conseguir. Vilhena está num momento muito bom. Na Câmara foi eleita uma galera nova, com vontade de mostrar serviço. Estou confiante que essa Câmara será ótima e não vai compactuar com corrupção. Tenho certeza que eles querem o melhor para o município. Vilhena já sofreu demais no passado e agora estamos construindo algo diferente. Meu legado será a forma como lidamos com a população, com os servidores e com a coisa pública. Nossa maneira séria e eficiente de administrar. As decisões sempre são o melhor pra Vilhena. Agora é trabalhar. Vamos todos trabalhar juntos”, garantiu Eduardo Japonês ao agradecer os apoiadores, candidatos, eleitores e servidores que participaram da campanha.

O pronunciamento veio na Praça dos Três Poderes, onde diversos apoiadores se reuniram no encerramento da carreata. Emocionada e confiante, Patrícia da Glória também usou o microfone. “Essa foi uma campanha muito difícil. Recebemos muitos ataques, mas trabalhamos com verdade e honestidade, e esses ataques não nos abateram. Vencemos. Estamos aqui trabalhar mais quatro anos. Obrigado à equipe Semas que caminhou comigo. Nós vencemos. Muito obrigada!”, agradeceu.

O deputado estadual Luizinho Goebel fez discurso cheio de energia como desabafo e comemoração. “Tudo deu muito certo. Agradeço a cada um. Tudo isso começou lá atrás, com a formação de uma chapa forte para conquistar essa vitória. Agradeço aos apoiadores e aos servidores municipais. Quero fazer um pedido especial: passamos por muita humilhação, usaram tudo contra você, Patrícia, mas Aquele lá em cima é justo e estão aqui, você Patrícia eleita, e o Japonês também. Meu pedido é que orem e perdoem os que fizeram ataques hipócritas e covardes, os que não sabem o que falam. Fica aqui o perdão, pois me atacaram muitas vezes também, mas a verdade sempre prevalece. Nada resiste ao trabalho!”, assegurou.

No caminhão de som também estavam os vereadores eleitos Professora Vivian, Sargento Damasceno, Samir Ali, Ronildo Macedo, Wilson Tabalipa, Clérida Alves, Zeca da Discolândia e Zezinha da Diságua. Veja o pronunciamento de cada um:

Professora Vivian

“Essa vitória é o resultado de um trabalho de vários anos pelo bem da Educação de Vilhena. Agora vamos garantir a aprovação do PCCs, os direitos dos servidores da Educação e como representante da Educação, farei meu melhor para avançarmos na rede municipal de Educação”.

Zezinho da Diságua

“Estou há 45 anos em Vilhena e como professor agradeço a todos. A partir do ano que vem estamos aí para trabalhar e fazer uma grande parceria com vocês”.

Samir Ali

“Obrigado a todos pelo carinho. Parabéns Patrícia, você merece estar aqui. Me emocionei muitas vezes nessa campanha e agora vamos continuar trabalhando. Japonês, nós nunca fomos inimigos e com certeza vamos trabalhar juntos pensando no melhor pra Vilhena. Tamo junto!”

Zeca da Discolândia

“Quero agradecer aos que foram à urna. Estou em Vilhena há 40 anos. Vou continuar trabalhando na área social. Conto com apoio do prefeito para poder desenvolver ainda mais essa área no município, com projetos voltados ao Lar dos Idosos, a Apae e tantas outras entidades que precisam de nosso apoio. Inclusive, quem quiser trazer projetos, estamos aqui pra ajudar as pessoas menos favorecidas de Vilhena”.

Clérida Alves

“Gratidão a todos. Hoje é dia de desmontar palanques pois começamos uma nova caminhada pelo município e pelo bem de todos”.

Ronildo Macedo

“Agradeço a todos que nos apoiaram, pois ganhar a primeira é bom, mas a segunda é ainda melhor. Faremos um mandato para o povo. Vilhena precisa do Japonês e da Patrícia. Faremos o melhor mandato de todos os tempos com quatro anos. Que Deus abençoe todos”.

Sargento Damasceno

“Deus abençoe a todos. Agradeço ao grande apoio que recebi e agora vamos trabalhar pelas crianças, elaborar mais projetos e tirar elas da rua. Buscar maneiras de oferecer mais segurança para nossa cidade. Dessa vez vai! Vamos fazer a diferença!”.

Wilson Tabalipa

“Obrigado a todos pelo voto, que será honrado. Agradeço à equipe guerreira que me apoiou. Graças a Deus estamos com Eduardo e Patrícia. Com quatro anos vamos avançar 10 anos. Parabenizo aos candidatos pela coragem e vamos em frente!”.

Texto e fotos: Assessoria

Comments

comments