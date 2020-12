PREFEITO RECEBE QUASE R$ 2 MILHÕES PARA VILHENA DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL EM VISITA À CAPITAL

Recurso será destinado para a Saúde e também para a construção de uma praça no bairro Jardim Eldorado

Em visita a parlamentares em Porto Velho, o prefeito Eduardo Japonês anunciou nesta terça-feira a destinação de quase R$ 2 milhões para Vilhena pelo deputado estadual Luizinho Goebel. São R$ 1 milhão para a Saúde e mais R$ 800 mil para a construção de uma praça no bairro Jardim Eldorado.

Na companhia dos secretários municipais de Saúde, Afonso Emerick, e Agricultura, Jair Dornelas, o prefeito foi recebido pelo chefe de gabinete do deputado Luizinho, Zico Mattos.

“Hoje fomos informados aqui pelo gabinete que o Governo vai fazer o pagamento da emenda de R$ 1 milhão que o deputado Luizinho destinou para a Saúde de Vilhena. Também recebemos a ótima notícia de que a ‘Praça do Barcelona’, ali no Jardim Eldorado, pedido do vereador Rogério Golfetto, teve seu recurso empenhado. Vamos continuar em Porto Velho nesta semana e muitas outras conquistas serão anunciadas. Obrigado deputado!”, garantiu Eduardo Japonês.

Ainda na terça-feira Japonês conversou com o deputado estadual Ezequiel Neiva e o deputado federal Mauro Nazif. Na manhã desta quarta-feira visitou o deputado estadual Lazinho da Fetagro e continuará na capital em diversas agendas na busca de recursos para o município, bem como para agilizar projetos já em andamento.

