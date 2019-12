PREFEITO OLVINDO DONDÉ SE REÚNE COM FUNCIONÁRIOS DA SEMOSP

O encontro com os servidores municipais da Semosp foi uma oportunidade de estreitar laços entre o chefe do Executivo e os servidores da pasta, além de abrir espaço para discussão de questões internas com o objetivo de melhorar o trabalho na secretaria

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e sua vice-prefeita Valéria Garcia (PP) se reuniram com os servidores municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) na manhã desta terça-feira (17/12) com objetivo de estreitar o relacionamento com os servidores e alinhar estratégias para a melhoria na prestação de serviços da secretaria, o prefeito ofereceu um café da manhã para os servidores na sede da secretaria de obras.

Aos servidores, o chefe do executivo municipal agradeceu o empenho. “Se eu não tive vocês, nós não teríamos o sucesso deste governo, apesar das dificuldades. Sinto-me muito orgulhoso em ser prefeito de Pimenteiras”, afirmou. Ele aproveitou a oportunidade para informar seu afastamento da prefeitura por 40 dias para tratamento de saúde e a vice-prefeita Valéria Garcia estará assumindo o cargo de prefeita a partir do dia 20 de dezembro.

Durante a reunião, o chefe do executivo municipal, Vino Dondé, abriu espaço para que os funcionários pudessem expor suas opiniões, sugestões, críticas e questionamentos, além de destacar a importância do empenho de todos para uma gestão diferenciada e comprometida.

“Estamos aqui para fazer a diferença, por isso, os funcionários devem falar a mesma língua na secretaria e mostrar trabalho. As dificuldades sempre vão existir, mas já conseguimos mostrar que mesmo com poucos recursos é possível fazer mais por Pimenteiras do Oeste e faremos muito mais”, disse.

O Prefeito Dondé também destacou o peso que a Secretaria de Obras tem para o cidadão, e agradeceu a cada funcionário pelo empenho de cada servidor da Obra e pelo trabalho que foi feito durante este três anos da administração, mas também ressaltou as dificuldades que permeiam o serviço público. “Este é um momento de estreitar laços com os servidores da Obra. Sabemos que a burocracia do servidor público é grande e temos que ter responsabilidade e cautela no desenvolvimento de nosso trabalho. As dificuldades existem e conto com vocês para fazer a diferença da cidade”, ressaltou.

Além da reunião os servidores da obra participaram de um momento de oração e louvor e rezaram a oração do “Pai Nosso” e um café da manhã.

Presentes no café da manhã a vice-prefeita Valéria Garcia, Secretário de Obras Altemir Muchon, Secretário da Agricultura Jorge de Homero, Secretário da Saúde Moises Herrera Penha, Secretário Municipal da Educação Marcos Pires, Chefe de Gabinete Rodrigo Sordi Moreira e os vereadores Jesus e Keki.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTOS: WILMER G. BORGES

Comments

comments