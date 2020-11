PREFEITO OLVINDO DONDÉ BUSCA RECURSOS POR MEIO EMENDA DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) do Município de Pimenteiras, esteve em Porto Velho nesta segunda-feira (23/11) em reunião com o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), em seu gabinete para tratarem de emendas parlamentares, o Prefeito visa melhorias e busca mais uma obra para a cidade de Pimenteiras e firmou compromisso com o Prefeito e disse que não medirá esforços para atender as necessidades do nosso município.

O deputado Ezequiel Neiva colocou sua assessoria a disposição do prefeito, que os acompanhou para verificar demandas do município de Pimenteiras nas secretaria e demais órgãos do Estado. O Prefeito Vino volta com novidades e boas notícias para a população pimenteirense. “Temos que agradecer o total apoio que recebemos do deputado Ezequiel Neiva, que tem olhado com muita atenção as nossas necessidades”, disse o Prefeito Dondé.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

