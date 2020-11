PREFEITO ELEITO VANDERLEI TECHIO AGRADECE A ELEITORES DE ALVORADA

O empresário Vanderlei Techio (PV) foi eleito, Prefeito pelo Partido Verde ao obter 3.136 votos (38,24%) em Alvorada do Oeste/RO. No segundo colocado ficou Jair Luiz (Podemos) com 3.113 votos válidos (37,96%). O atual prefeito não concorreu a eleição.

“A vida é feita de ciclos. Em cada volta que damos encontramos aprendizados que nos fazem ser gratos pelas oportunidades que tivemos. Chegamos ao fim de mais uma campanha e, com isso, quero agradecer imensamente a todos que estiveram ao nosso lado: vereadoras, vereadores, coordenação, mobilização, equipes e pessoas que se envolveram verdadeira e gratuitamente com o nosso propósito”, afirmou.

“Esta é a minha terra. Carregando muito amor pelo povo de Alvorada do Oeste, nessa caminhada encontrei uma população acolhedora, honesta e carente de transformações. É por ela que vou continuar trabalhando. Seguimos unidos por uma Alvorada mais forte. Muito obrigado, contem comigo”, concluiu.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

