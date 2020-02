PREFEITO DONDÉ PARTICIPA DE PLENÁRIA E DELIBERAÇÃO DE PAUTAS PRIORITÁRIAS PARA O FIM DE MANDATO

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; participou na manhã de quinta-feira (20/02) na sede da Arom da reunião dos prefeitos de Rondônia, para deliberar pautas prioritárias para este último ano de gestão. Ao mesmo tempo em que analisaram os três primeiros anos de mandato. O evento foi organizado pela Associação Rondoniense de Municípios (Arom) e buscou um alinhamento para solicitar o apoio do governo do Estado para execução de políticas públicas municipais.

Segundo o presidente da Arom, Cláudio Santos Prefeito do Município de Theobroma. “Pela primeira vez na história da municipalidade de Rondônia, temos os prefeitos reunidos para apresentar suas demandas, suas necessidades locais, unirmos isso em regiões e deliberarmos para apresentar ao governo do Estado, solicitando apoio e mais diálogo”, ressalta do presidente da AROM, Cláudio Santos.

“É esse diálogo que precisamos manter. Estamos encerrando o mandato e existem algumas demandas que necessitam do apoio estadual, que necessitam da transferência de recursos para que possam ser executadas no município de cada um de vocês. Não é hora de enfrentamento com o Estado. É hora do diálogo. As prefeituras, os municípios, os prefeitos são os responsáveis pelas principais e mais importantes ações que impactam diretamente a vida do cidadão. Se não tem asfalto, a cobrança é em cima do prefeito. Se não tem saúde, a cobrança é em cima do prefeito. Se não tem transporte para os alunos, a cobrança é em cima do prefeito. Ninguém cobra porque o governo atrasou o repasse, porque o convênio ainda está paralisado, ou porque a transferência direta de recurso está sendo burocratizada. Então, temos que ficar unidos elencarmos as prioridades, para finalizarmos o mandato e ter todas as contas aprovadas”, finalizou o presidente Claudio Santos.

De acordo com o prefeito Olvindo Dondé, é muito importante manter um canal aberto com o governo do Estado e não somente para apresentar problemas, mas também para divulgar os projetos que estão dando certo. “A reunião serviu para que nós possamos dividir as coisas boas e ruins que afetam a nossa região”, disse.

Vino Dondé destacou a reunião muito importante como um momento ímpar para os municípios do Estado de Rondônia. “Sempre ouve muita vontade política da parte dos prefeitos, mas faltava o empenho do líder maior, e hoje vivemos um momento de responsabilidade de elaborar grandes projetos, articulado conjuntamente com todas as prefeituras”, enfatizou o prefeito.

Saúde, Educação, Transporte Escolar, recursos do Fitha e relação entre os poderes foram os temas abordados por diversos prefeitos durante a reunião. “Por meio da Associação Rondoniense de Municípios Arom percebemos a união dos prefeitos e, com isso, vencemos desafios e procuramos resolutividade mais efetiva. Temos visto nesses últimos anos, a Arom se fortalecer e consolidar nos cenário estadual e federal, sempre primando pelo diálogo, e com isso, toda a sociedade ganha”, destacou Dondé.

