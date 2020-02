PREFEITO DE PIMENTEIRAS REAJUSTA SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS EM 4,31%

Os valores correspondem a Revisão Geral Anual para 2020 da Tabela de Vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) em conjunto com a Prefeita em exercício, Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP), concederam reajuste salarial de 4,31%. O Projeto de Lei Municipal n° 003/2020, foi aprovado em sessão extraordinária no dia de terça-feira (28/01) por unanimidade dos vereadores, para os servidores efetivos e comissionados que atuam no âmbito do Poder Executivo do Município.

De acordo com o Projeto de Lei Municipal, o aumento representa a Revisão Geral Anual dos servidores efetivos e comissionados. Considerando o Índice Inflacionário, Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado no período de janeiro a dezembro de 2019 é de 4,31%, a ser aplicado no ano de 2020.

De acordo com o Prefeito Olvindo Dondé. “Os subsídios dos cargos de provimento efetivos e comissão do Poder Executivo Municipal e os valores relacionados ao benefício funcional denominado de estabilidade financeira ficam reajustados em 4,31%”, decretou o prefeito.

Na publicação, o chefe do Executivo Municipal relatou que a Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores é um direito garantido pela Constituição Federal. “A revisão é concedida a título de revisão geral anual, assegurada pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação municipal, e entrou em vigor neste mês de janeiro de 2020, respeitando o equilíbrio orçamentário”.

