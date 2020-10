PREFEITO DE PIMENTEIRAS PARABENIZA E ENALTECE O ESFORÇO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PELO SEU DIA

O Prefeito de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT), parabeniza a todos os professores e professoras pela passagem do seu Dia, comemorado nesta quinta-feira (15/10). “Deixo a nossa homenagem de gratidão e reconhecimento a todos os professores e professoras da rede municipal de ensino e estadual, pelo tanto de transformação que realizam todos os dias nas escolas municipais e escolas estaduais, construindo vias e pontes para centenas de alunos e alunas realizarem a travessias para a civilização, para um mundo mais ético, fraterno e solidário”, disse Dondé.

O prefeito Vino reconhece que diariamente milhares de professores se dedicam à missão de formar leitores e superar desafios em sala de aula, tudo para garantir o crescimento e a comunicação de cada indivíduo. “Desde o início do nosso mandato trabalhamos arduamente, junto com a Semed, para que Pimenteiras seja referência em educação no Cone Sul do Estado”, pontuou.

“A todos os educadores, nosso mais profundo respeito, guardando a plena certeza de que tudo, ou grande parte do que foi semeado por vocês, florescerá nas esquinas do tempo, passando a existir um ser humano cada vez melhor, a cada dia! A esperança se renova”, completou o Prefeito.

FONTE: ASSESORIA

FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments