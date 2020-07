PREFEITO DE PIMENTEIRAS PARABENIZA AGRICULTORES PELO DIA DO PRODUTOR RURAL

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; destaca o Dia do Produtor Rural, que é comemorado hoje terça-feira (28/07), o prefeito Vino Dondé falou da importância da valorização da prática da agricultura familiar no município.

Para ele, é preciso combater as iniciativas que tentam desmerecer a atividade do agricultor e incentivar cada vez mais a produção rural do município de Pimenteiras.

“Os desafios ainda são enormes, mas não há desafio tão grande, nem agricultor tão pequeno que não possa enfrenta-lo”, declarou Dondé, frisando que a forçada agricultura no município se deve, em parte, a esses pequenos agricultores.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

