PREFEITO DE PIMENTEIRAS OLVINDO DONDÉ PARABENIZA AO SERVIDORES PÚBLICOS E DESTACA PROXIMIDADE COM A CLASSE

A Prefeitura do Munícipio de Pimenteiras do Oeste/RO; através do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) parabeniza os servidores públicos de Pimenteiras e ressaltou a importância de ter uma relação próxima e de transparência com os funcionários públicos que trabalham no Poder Executivo.

“Me alegra a possibilidade de manter uma relação próxima a eles, que são as pessoas que me ajudam a construir uma Pimenteiras cada vez mais bonita e melhor para se viver. Sempre que elogiam nosso município, me lembro destes profissionais, que, faça chuva, faça sol, estão sempre prontos para arregaçar as mangas. É por isso que eu faço questão de manter esse vínculo”, disse o prefeito.

Neste dia de quarta-feira 28 de outubro, data que se comemora em especial o Dia do Servidor Público agradecemos o empenho da categoria que luta todos os dias para que nossa cidade, estado e nação sejam cada vez melhores.

Não deixaremos de parabenizar cada funcionário público pela luta em fazer de Pimenteiras uma cidade acolhedora, que atende a contento o cidadão nos serviços públicos ofertados nos órgãos municipais, a exemplo da Saúde nas Unidades Básicas de Saúde, com orientações, atendimentos e prestação de trabalhos voltados para a comunidade; da Educação, Esporte, Cultura e Turismo com o apoio à formação dos nossos alunos, educando cada homem e mulher para as boas práticas de uma vida em sociedade; da Assistência Social que acompanha as famílias de modo integral, sem se furtar dos horários, dias e intempéries; do Meio Ambiente e Agricultura???? que previne a vida, acompanhando a produção de alimentos de modo sustentável; aos guerreiros da Secretaria de Obras e Transportes que buscam realizar melhorias na infraestrutura local, promover a limpeza das ruas, iluminar nossas noites e construir uma cidade melhor; aos servidores do corpo administrativo deixamos nosso agradecimento e aos demais estendemos o nosso reconhecimento por serem o olhar do cidadão dentro dos órgãos públicos.

A coragem de enfrentar os problemas e vislumbrar as soluções tem feito o corpo técnico dos servidores de Pimenteiras uma cidade que está sendo construída para ser cada vez melhor.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

