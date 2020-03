PREFEITO DE PIMENTEIRAS E DEPUTADO COBRAM DO DER LIBERAÇÃO DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS ARMCOS

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) do Município de Pimenteiras, acompanhado do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), e dos vereadores Euzito de Brito e Jesus Reginaldo, estiveram nesta quarta-feira (04/03) no Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) com o Diretor Geral Erasmo Meireles e Sá, cobrando a liberação de um convênio para a aquisição de tubos armcos para substituição de pontes, pontilhões e bueiros nas estradas do município.

O Prefeito continua na capital de Estado na pauta buscar a liberação de emendas que estão em andamento com os deputados estaduais e Secretarias do Estado.

O Prefeito Olvindo Dondé disse na justificativa da cobrança da liberação do convênio exaltando a importância na recuperação das pontes, bueiros e pontilhões nas estradas do município, para o escoamento da produção agrícola e pecuária de Pimenteiras que precisa de urgência de recuperação, enfatizou Dondé.

FONTE: Wilmer G. Borges/Da Redação do Hojerondonia

