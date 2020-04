PREFEITO DE PIMENTEIRAS DISCUTE MEDIDAS PREVENTIVAS DO NOVO DECRETO COM REPRESENTANTES DO COMÉRCIO LOCAL

O Decreto disciplina o uso de máscaras pela população, bem como estabelece regras para o funcionamento dos serviços públicos

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT) e a vice-prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP), se reuniram na manhã desta terça-feira (14/04) com representantes do comércio, igrejas, proprietários de restaurantes, rede hoteleira e proprietários de pousadas.

O prefeito Olvindo Dondé e a vice-prefeita Valéria Garcia apresentaram as medidas tomadas no âmbito da administração pública, segundo as orientações do Governo de Estado de Rondônia a da Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre elas estão à continuidade da suspensão temporária de aulas nas escolas municipais, Projetos da Secretaria Municipal de Assistente Social, eventos culturais, que reúnam várias pessoas. Os atendimentos na área da saúde também sofreram alterações, visando evitar aglomerações. O Prefeito Vino assinou na manhã desta segunda-feira (13/04) um novo Decreto Municipal 094/2020 com todas as determinações.

O uso de máscaras é obrigatório para todos os moradores que estiveram nas ruas e estabelecimentos comerciais. A medida de segurança é mais uma das ações para tentar combater a Covid-19. O Decreto disciplina o uso de máscaras pela população, bem como estabelece regras para o funcionamento dos serviços públicos.

Por meio dele, o poder público municipal decreta a necessidade do uso de máscaras domésticas por todos os cidadãos que romperem o isolamento social, bem como realizarem deslocamentos em vias públicas, compras, ou quaisquer outras ações do gênero, enquanto durar a pandemia.

Durante a reunião a Dra. Fernanda, o veterinário Eduardo, o Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, a Fisioterapeuta Taciany, e a enfermeira Sabrina da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), passaram várias orientações sobre os procedimentos necessários para evitar a pandemia. Em Pimenteiras ainda não foi registrado nenhum caso confirmado de contaminação. As pessoas só devem ir ao hospital em caso de extrema urgência, priorizando as unidades de saúde.

Os comerciantes foram orientados a priorizar o tratamento diferenciado do trabalho de funcionários acima de 60 anos e o atendimento diferenciado aos idosos, que são os mais vulneráveis às complicações do novo Coronavírus. Quem puder deve evitar sair de casa. “A colaboração de todos é fundamental para que nossa cidade não sofra com essa pandemia e só conseguiremos com o envolvimento de todas as pessoas”, disse o prefeito Vino.

