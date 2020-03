PREFEITO DE PIMENTEIRAS DECRETA PROIBIÇÃO POR 30 DIAS PESCA ESPORTIVA E ENTRADA DE TURISTAS NA CIDADE DEVIDO AO COVID-19

A cidade de Pimenteiras é um dos mais procurados do Cone Sul de Rondônia e a medida têm o objetivo de evitar que Turistas procurem a região no momento e, assim reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus no município.

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT) publicou um decreto municipal n° 061/2020, na manhã desta sexta-feira (20/03). Fica proibido o acesso ao Município de Pimenteiras do Oeste, para prática de pesca esportiva pelo prazo de 30 dias, sobre protocolo de medidas preventivas adotadas diante da declarada “Pandemia” de Coronavírus Covid-19.

Está proibida ao Rio Guaporé através de portos (Rampas) pública e ou privadas (pelas Marinas) no município de Pimenteiras, ficam proibidas para as pescas e passeios turísticos, devendo os órgãos públicos exercer as devidas fiscalizações e ou apreensões caso desobediências às recomendações.

No Município de Pimenteiras ainda não registrou nenhuma confirmação da doença do Coronavírua Covid-19.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

