PREFEITO DE PIMENTEIRAS ANUNCIA MUDANÇAS NO SECRETARIADO DEVIDO AO CALENDÁRIO ELEITORAL

“E um orgulho de liderar essa equipe tão comprometida e competente. Aos que saem, em cumprimento aos prazos eleitorais, desejo todo o sucesso nos desafios. Aos que assumem, contem comigo, e com todos os servidores municipais, pois teremos muito trabalho pela frente”.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; realizou mudanças de secretários do executivo municipal. Uma das pautas no dia de quarta-feira (01/04) foi a confirmação da mudança de titularidade em algumas secretarias municipais devido à Lei Eleitoral que determina prazos para desincompatibilização de cargos públicos em comissão, visando às eleições municipais de outubro de 2020.

O Prefeito de Pimenteiras informou que as secretarias de SEMAGRI Secretaria Municipal de Agricultura, SEMTAS Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, SEMUSA Secretaria Municipal de Saúde, SEMTUR Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, SEMAPC Secretaria Municipal de Acompanhamento de Projetos e Convênios, sofreram com mudanças na equipe e passam a ter novos nomes à frente das pastas. Segundo o prefeito Dondé, a mudança faz parte de uma reforma administrativa.

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), antes coordenada por Jorge Fernandes Leite, foi designada à Elisan Hermont Andrade Gomes, que antes estava na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas), antes coordenada por Jocileide de Souza Rodrigues, foi designada à Adnair Gomes de Freitas, que antes estava como Diretora Geral da Administração da Saúde (Semusa).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), antes coordenada por Moizes Herreira Penha, foi designada à Rodrigo Sordi Moreira, que antes estava como Secretaria Municipal de Acompanhamento de Projetos e Convênios (Semapc).

A Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente (Semtur), antes coordenada por Elisan Hermont Andrade Gomes, foi designada à Mauro César Costa, que antes ocupava o cargo de Diretor de Departamento Administrativo.

A Secretaria Municipal de Acompanhamento de Projetos e Convênios (Semapc), antes coordenada por Rodrigo Sordi Moreira, foi designada à Everton Nogueira de Menezes, que antes ocupava o cargo de Diretor Gerente Municipal de Convênios.

“É natural um governo realizar algumas mudanças de secretariado. Isso revigora a equipe para o inicio da segunda parte do mandato. São perfis adequados para diferentes momentos da gestão. Essas medidas são necessárias para que possamos seguir o planejamento estratégico da Prefeitura”, disse Dondé.

O Prefeito ainda agradeceu o trabalho prestado pelos secretários. “Agradeço muito o excelente trabalho realizado pelos secretários substituídos. Nesses três e três meses realizaram um ótimo serviço, agora os novos secretários terão a missão e o dever de aprimorar e ampliar o que já foi feito e está em andamento”, enfatizou.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

