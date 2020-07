PREFEITO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA GUARDA MIRIM DE PIMENTEIRAS

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT), assinou a manhã de sexta-feira (17/07), a ordem de serviço, para construção da sede própria da Guarda Mirim, localizado na Rua Rio Grande do Norte, setor 2, Quadra 16, lote 120, emenda proveniente do deputado estadual Sargento Eyder Brasil (PSL), através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços públicos (DER/RO), no valor de R$ 100 mil, e a contrapartida do município no valor de R$ 48.319,28 (Quarenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte oito centavos).

A diretoria da Guarda Mirim de Pimenteiras do Oeste, entidade que possui imóvel cedido pela prefeitura, está comemorando a assinatura da ordem de serviço para o início da construção da sede própria da Guarda Mirim, recurso liberado através de emenda do deputado Sargento Eyder Brasil.

O prefeito Olvindo Dondé, fez questão de agradecer, especialmente ao deputado Eyder Brasil, pelo empenho para assegurar esses recursos junto ao governo de Estado. “Hoje, para nós, é um dia mais do que especial, significa o coroamento de um trabalho que iniciamos há dois anos e que agora vai culminar com um espaço da sede própria, para melhor abrigar os nossos mirins”, destacou o Prefeito Dondé.

FONTE E FOTOS: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

