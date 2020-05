PREFEITO ACOMPANHA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DE PIMENTEIRAS

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Olvindo Luiz Dondé (PDT), acompanhou nesta segunda-feira (18/05) as frentes de serviços que está sendo executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) na zona rural do município.

“Estamos fazendo serviço de patrolamento e cascalhamento, reposição de cascalho abertura das laterais nas Linhas 7 e 8 do 3º Eixo para o 2º Eixo, uma extensão de 7 km cada linha e abertura nas laterais do 4º Eixo rumo a linha 11, e também fazendo tubulação com manilhas nos pontos necessários da estrada que dá acesso a várias propriedades rurais. A conclusão desse serviço trará mais agilidade, conforto e segurança para as pessoas que trafegam por essa estrada”, explicou o prefeito.

Sempre atento às obras da administração, o prefeito Dondé seguiu extenso roteiro de visitas pelas estradas do interior, onde ouviu reivindicações de moradores e acompanhou melhorias nas estradas, pontes e bueiros, obras realizadas recentemente pela Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos e que tem agradado aos agricultores e usuários das estradas.

De acordo com o Prefeito os recursos são oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Lebrão (MDB) através do governo de Estado junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), a administração vem trabalhando em ritmo acelerado, com duas equipes, para atender a maior quantidade de produtores rurais. “Este é um trabalho que não para. Seja nos momentos de estiagem ou no período chuvoso, a prefeitura mantém uma equipe para dar todo o suporte ao homem do campo”, disse o prefeito.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

