PREFEITA REELEITA LISETE MARTH, VICE-PREFEITO JOSÉ CARLOS VALENDORFF, E VEREADORES DE CEREJEIRAS SÃO DIPLOMADOS

A cerimônia de diplomação foi realizado hoje sexta-feira (18/12) no auditório do Fórum Sobral Pinto da Comarca de Cerejeiras

A Justiça Eleitoral sob a responsabilidade da 16ª Zona Eleitoral de Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras expediu hoje sexta-feira 18 de dezembro de 2020, às 08:00 horas da manhã, o diploma à Prefeita reeleita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV), ao vice-prefeito, José Carlos Valendorff (PP), aos 9 vereadores reeleito, eleitos e aos suplentes, a cerimônia de diplomação aconteceu no auditório do Fórum Sobral Pinto da Comarca de Cerejeiras.

Durante a cerimônia, também foram diplomados os nove vereadores eleitos como, Zéca Rolista (PTB), Isair Baldin (PP), Dj Samuka (PTB), Erivelton Navarro (PSL), Eloi Ronsani (PV), Dione Ribeiro (DEM), Professor Sapata (PSB), Reinaldo Caburé (PV) e Marcão da Rádio (MDB), e suplentes de vereadores que vão compor a Câmara Municipal de Cerejeiras entre 2021 a 2024.

Em razão dos casos do covid-19 e da proibição de aglomeração, considerando que o número de pessoas para participar das solenidades de diplomação foi limitado e o evento foi transmitido online pelo TER pelo YouTube, já que está fechado apenas para os eleitos e membros da Justiça Eleitoral por causa da covid-19.

Durante seu discurso na diplomação dos candidatos para vereador e Prefeita em Cerejeiras, nas eleições realizadas no dia 15 de novembro, a Prefeita reeleita Lisete Marth, reeleita com ampla maioria de votos, defendeu que a gestão siga dando espaço para ideias, independente de qual “posição” ela venha.

Lisete Marth agradeceu em primeiro lugar a Deus pela vitória, mas fez questão de dedicar seu novo diploma ao povo de Cerejeiras. Segundo ela, mesmo com todo o assédio recebido por seus opositores, os Cerejeirenses permaneceram firmes e mostraram que a força do povo é muito maior que qualquer acordo político.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pela população e por isso, está apto a tomar posse no cargo. Segundo o Código Eleitoral (art.215, parágrafo único), no diploma devem constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

