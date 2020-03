PREFEITA RECEPCIONA ALUNOS DO IFRO-CAMPUS COLORADO E CONHECERAM O PROJETO DE SUSTENTABILIDADE EM CEREJEIRAS

A Prefeita do Município de Cerejeiras, Lisete Marth (PV) e o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semagri) Danilo Marth recepcionaram na manhã de sábado (07/03), aos alunos do Ifro-Campus Colorado.

Os Alunos do Instituto Federal de Rondônia – Campus Colorado do Oeste visitaram a Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário do Município. A atividade aconteceu no último sábado (07/03) e marcou o conhecimento de projetos de sustentabilidade desenvolvido no município de Cerejeiras, através do Programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semagri).

Os alunos de Colorado estiveram realizando visita técnica à Implantação do Sistema de Captação e Tratamento de Esgoto Sanitário. Acompanhados dos Professores e do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Danilo Marth, os alunos conheceram o sistema de Captação e Tratamento de Esgoto Sanitário de Cerejeiras.

A visita faz parte das atividades da disciplina Saneamento Ambiental, ministrada pelos professores do Ifro Campus Colorado. Os alunos foram recepcionados pela Prefeita Lisete Marth e pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Danilo Marth.

O Secretário de Agricultura Danilo Marth conduziu a visita e explicou aos alunos todas as etapas de tratamento de esgoto, desde sua captação ate o processo de despejo do efluente líquido do Rio Araras. Danilo mostrou também onde os dejetos sólidos ficam armazenados, antes de serem encaminhados para o aterro sanitário.

A visita foi bastante proveitosa para os alunos, pois tiveram a oportunidade de ver na prática os principais conceitos e processos abordados nas aulas teóricas da disciplina. Os alunos também conheceram a atuação do profissional técnico em meio ambiente numa estação de tratamento de esgoto.

Para a Prefeita Lisete Marth, a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário visa trazer benefícios na qualidade de vida da população, trazendo melhorias em se tratando de proteção à saúde pública e preservação do meio ambiente, disse a Prefeita Lisete.

