PREFEITA RECEBE EMPRESÁRIO CEREJEIRENSE QUE PARTICIPOU DA 95ª CORRIDA DE SÃO SILVESTRE

A última prova esportiva de 2019 – a tradicional Corrida de São Silvestre, que aconteceu na manhã desta terça-feira (31), reunindo 35 mil atletas nas ruas de São Paulo, teve um representante de Cerejeiras/RO.

A Prefeita Lisete Marth (PV) do Município de Cerejeiras/RO; recebeu na manhã de quinta-feira (16/01) no seu gabinete ao empresário Donias da Silva de 56 anos, pioneiro na cidade de Cerejeiras, que realizou um sonho ao participar da 95ª Corrida de São Silvestre, tradicional prova realizada pelas ruas de São Paulo, capital. O empresário começou a praticar o esporte a 2 anos em busca de uma vida mais saudável e terminou a corrida no 886 colocação da tradicional prova do dia 31 de dezembro. A edição de 2019 da Corrida Internacional de São Silvestre é a prova pedestre mais tradicional do Brasil.

Donias reconhece a importância e a transformação que a corrida lhe trouxe. “Encaro a vida com muito mais paciência. Você está ali correndo 5 km, 10 km e 15 km. Tem de pensar bastante, e isso acaba mexendo contigo. A gente foca muito no que fazer e acaba levando isso para o dia a dia”, diz.

O empresário e agora maratonista Donias, disse que representou bem nossa cidade fechando os 15 km da tradicional prova do atletismo brasileiro. “Para mim é motivo de orgulho representar minha cidade na São Silvestre 2019 a prova que é também um marco de superação em minha vida esportiva”, destacou Donias.

A prefeita Lisete Marth, parabenizou e exaltou o empresário e atleta pela participação na tradicional Corrida de Rua como é a São Silvestre, e que levou o nome do nosso Estado e Município para todo o Brasil, através de sua participação, destacou a Prefeita.

FONTE E FOTO: LIGIA ALINI CORIM/ASSESSORA DE IMPRENSA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments