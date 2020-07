PREFEITA LISETE PARTICIPA DA POSSE DO NOVO GERENTE DO BANCO DA AMAZÔNIA DE CEREJEIRAS

A Prefeita do Município de Cerejeiras Lisete Marth (PV), participou nesta sexta-feira (17/07), da cerimônia de posse de Jefferson França Cunha, como novo gerente geral do Banco da Amazônia (Basa) no Município de Cerejeiras/RO; na ocasião esteve presente Diego Brito Campos, superintendente do Banco Basa em Rondônia, com as presenças de autoridades e diversos políticos, empresários e agricultores da região.

A cerimônia de posse do novo gestor Jefferson França Cunha, aconteceu nesta sexta-feira, nas dependências da agência do Banco da Amazônia – Basa em Cerejeiras.

Para o novo gerente, Jefferson França, as expectativas de trabalho para os próximos anos são positivas. “As expectativas são as melhoras. Com a ousadia da classe empresarial e com o empenho do banco em buscar clientes, com certeza iremos alcançar o que há de melhor para os munícipes”, afirmou.

A Prefeita Lisete Marth desejou boas-vindas ao novo gerente e ressaltou a importância da instituição bancária para o município. “Cerejeiras tem um grande potencial e os empresários do município precisam ser estimulados. Acredito que Jefferson França é a melhor pessoa para fazer a diferença e irá alcançar os objetivos de estreitar as relações que deve existir entre os empresários e as instituições financeiras”, concluiu Lisete.

FONTE: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

