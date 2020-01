PREFEITA LISETE MARTH RECEBE REPRESENTANTES DA NOVA DIRETORIA DA APAE EM SEU GABINETE

Prefeita manifestou seu interesse da parceria em continuar ajudando a instituição

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) recebeu nesta terça-feira (28/01), em seu gabinete os novos representa eleitos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cerejeiras para tratar de assuntos relacionados à organização e atendimento da Escola da APAE. Na oportunidade, falaram de metas de trabalho e da necessidade de se manter, cada vez mais, a parceria bem sucedida entre a instituição e o município.

Durante a reunião a nova presidente da entidade Rosana Duda, que assumiu no dia 02 de janeiro de 2020 e terá seu mandato até 2022. Rosana agradeceu o apoio do município de Cerejeiras nas parcerias através da prefeita Lisete.

A conversa, que teve como pauta as possíveis parcerias entre o executivo municipal e a associação. A entidade conta com profissionais de fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos, que atendem, atualmente, os 85 alunos da APAE do município.

A Prefeita Lisete Marth aproveitou o encontro para reiterar que a gestão municipal sempre esteve empenhada em atender com qualidade os pais, alunos, funcionários e toda a equipe da APAE, a fim de solucionar os problemas enfrentados pela instituição e continuaremos a parceria de prefeitura e APAE, disse a prefeita.

