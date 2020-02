PREFEITA LISETE MARTH PARTICIPA DA REUNIÃO DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR

A Prefeita do Município de Cerejeiras Lisete Marth (PV) esteve participando nesta quinta-feira (20/02) no Palácio Rio Madeira em Porto Velho de reunião dos prefeitos com o governador Coronel Marcos Rocha (PSL). O objetivo da reunião foi ouvir os prefeitos para alinhar as parcerias com o governo para melhor atender as demandas dos municípios, quando foram pontuadas as reivindicações e propostas de melhorias em áreas consideradas cruciais, como infraestrutura e saúde.

Dentre as demandas tratadas durante a reunião, a questão da recuperação de rodovias para garantir melhor escoamento da produção agrícola foi pauta da maioria dos prefeitos. Atentamente, o governador e equipe de governo ouviram os prefeitos. O chefe do Executivo Estadual destacou o encontro que garante maior proximidade com os gestores municipais como forma de ouvir melhor as demandas e, consequentemente, buscar soluções e dar uma resposta aos prefeitos das ações que já foram desenvolvidas e que serão ampliadas este ano de 2020.

O governador Coronel Marcos Rocha na reunião enfatizou as medidas adotadas pelo governo no ano passado para cortar despesas visando atender às demandas. O governador lembrou que em 2019 foram vários trabalhos e ações desenvolvidas aos municípios. “O governo precisa sempre pensar nos 52 municípios sem distinção. No ano passado, entregamos máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas, mudas das mais diversas, calcário, estradas sendo recuperadas e obras sendo entregues”, argumentou Marcos Rocha.

O encontro também serviu para que os prefeitos relatassem ao governador Marcos Rocha a situação vivida em cada município. A prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth, falou especificamente da região do Sul do Estado, resumindo que os prefeitos dos municípios devem proceder para solicitar os itens mais urgentes para atender às necessidades das populações. “Nosso município de Cerejeiras, na região do Cone Sul, enaltece essa preocupação do governador Marcos Rocha em ouvir cada prefeito. As nossas demandas vão mais em torno de pavimentação asfáltica para o nosso município. Desejamos fazer uma operação tapa-buraco visando proporcionar estrada de qualidade, sendo que o nosso município é extremamente agrícola, portanto, estamos focados em atender o pequeno produtor rural. Também trouxemos pedidos referentes a outras áreas como a saúde e educação”, resumiu a prefeita.

Lisete Marth agradeceu ao encontro proposto pelo governador Marcos Rocha e acredita que as expectativas são as melhores. “O governo atual sempre tem dado essa atenção especial aos municípios e essa é a oportunidade de colocarmos nossas dificuldades e demandas e termos algo positivo”, salientou a prefeita deixando claro que, quanto ao município administrado por ela, sempre tem sido atendido pelo governador Marcos Rocha.

FONTE: Ligia Alini Corim/Com informações da Secom

