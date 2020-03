PREFEITA LISETE MARTH GARANTE RECURSO ATRAVÉS DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA PARA CONCLUSÃO DA DRENAGEM DA RUA CANADÁ

A Prefeita Lisete Marth (PV) do Município de Cerejeiras/RO; esteve em audiência nesta quinta-feira (12-03) no gabinete do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB) e anuncio a liberação de mais uma emenda do parlamentar no valor de R$ 250 mil junto ao governo de Estado através do Departamento de Estradas e Rodagem DER, para aquisição de Manilhas de Concreto de 1.20 de diâmetro, para a conclusão da drenagem da Rua Canadá com uma extensão de 1400 metros, com manilhas duplas, para serem instaladas.

O deputado Ezequiel Neiva garantiu na semana passada, a liberação de R$ 250 mil para conclusão da obra de drenagem da Rua Canadá. O anúncio da liberação foi feito pelo parlamentar Neiva a prefeita Lisete, durante audiência em Porto Velho. Segundo o parlamentar, trata-se de uma segunda emenda, agora é para concluir a obra de drenagem.

Ao receber a informação a prefeita Lisete manifestou sua satisfação pelas interlocuções dos vereadores. Segundo a Prefeita, a drenagem vai beneficiar diretamente a população cerejeirense. Ao todo, o investimento viabilizado pelo deputado Ezequiel Neiva chega a R$ 550 mil para conclusão da obra de drenagem da Rua Canadá, disse Lisete.

A Prefeita Lisete Marth disse que “fico feliz com essa notícia. Demonstra o esforço do deputado Ezequiel Neiva, que além de viabilizar os recursos em parceria com nossa administração, consegue a liberação, mesmo diante das dificuldades econômicas”, salientou a Prefeitas.

FONTE: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

Comments

comments