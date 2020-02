PREFEITA LISETE CONSEGUE RECURSO DO SENADOR ACIR GURGACZ PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARARAS DA LINHA 5 EM AÇO E CONCRETO ARMADO

A ponte de madeira em bates taca existente não apresenta a mínima segurança, nem condição de tráfego, de modo que uma estrutura permanente vai melhorar as condições do local e dar mais celeridade para escoar a produção agrícola dessas famílias

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Prefeita Lisete Marth (PV) conseguiu a liberação de uma emenda individual para construção da Ponte da Linha 5 do 3° Eixo para BR-435 sobre o Rio Araras, a ponte está orçada em R$ 1.100.000,00 (hum Milhão e Cem Mil Reais), o senador Acir Gurgacz (PDT) comunicou nesta quarta-feira (19/02) através de oficio de n° 4659/2020 a liberação do recurso no valor de R$ 500 mil uma parte para dar inicio a construção da ponte e o deputado Expedito Netto (PSD) vai liberar outra emenda parlamentar de R$ 500 mil, os recursos serão liberados através do Ministério da Defesa junto ao Programa do Calha Norte, e a contra partida de R$ 100 mil da prefeitura para a conclusão da construção da ponte definitiva de aço e concreto armado.

A ponte com uma extensão de 25, metros, na Linha 5 do 3° Eixo para a BR-435, é fundamental para melhorar a qualidade de vida e para escoar a produção agrícola dos produtores rurais da região, gerando uma evolução sem precedentes, pela facilidade e acesso incluindo o escoamento da produção agrícola de outros municípios. “A ponte de madeira em bate estaca existente não apresenta a mínima segurança, nem condições de tráfego, de modo que uma estrutura permanente vai melhorar as condições do local e dar mais celeridade para escoar a produção agrícola dos agricultores” destacou o Senador Acir.

A prefeita Lisete Marth disse que a ponte sobre o Rio Araras é responsável pelo escoamento da produção pecuária e agropecuária do município de Pimenteiras e Cerejeiras, essa ponte que causa diversos transtornos aos motoristas que utilizam a via e buscamos recursos junto ao senador Acir Gurgacz e ao deputado federal Expedito Netto para transformar a estrutura de madeira em concreto armado, e assim acabar definitivamente com o problema da ponte, enfatizou Lisete.

