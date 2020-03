PREFEITA LISETE CONSEGUE EMENDA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURAS DE RUAS E AVENIDAS

Emenda de R$ 75 mil do deputado estadual Eyder Brasil garante instalação de placas de nomenclaturas em Cerejeiras

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) esteve na manhã de terça-feira (10/03) em audiência com o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) e garantiu a liberação de uma emenda no valor de R$ 75 mil junto ao governo de Estado através do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), emenda individual destinado para a instalação de placas de nomenclaturas no município.

O deputado Eyder Brasil disse que é uma ação simples, mas que tem grande diferença para o morador é ter uma placa de identificação na rua onde reside. A sinalização permite encontrar mais facilidade os endereços, facilitando a localização das pessoas e a entrega de correspondências e encomendas, concluiu o parlamentar.

Segundo a Prefeita Lisete Marth as placas de nomenclaturas de Ruas e Avenidas são instrumentos de grande importância em uma cidade, uma vez que facilita o acesso e a rápida identificação da localização que se procura. Além de deixar a cidade mais organizada. Lisete Marth disse que “o projeto de sinalização urbana contempla uma série de ações, que, ao final, vão deixar o trânsito da cidade mais organizado e bonito, melhorando a qualidade de vida de motoristas e pedestres e projetando o município para futuro, enfrentando com determinação a questão do trânsito, que é, sem dúvida, um dos problemas que mais afligem a cidade de Cerejeiras, devido ao crescente número de veículos’, destacou Lisete.

FONTE: Ligia Alini Corim/Da Redação do Hojerondonia

