PREFEITA LISETE CONFIRMA EMENDA DA DEPUTADA MARIANA CARVALHO NO VALOR DE R$ 600 MIL

A emenda contempla um caminhão compactador de lixo para Semosp e um ônibus para Secretária de Assistência Social

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) recebeu nesta quarta-feira (19/02) um oficio da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) informando que incluiu no Orçamento Geral da União de 2020 emendas de sua autoria no valor de R$ 600 mil através da emenda de n° 37250011, junto ao Ministério da Defesa – Programa Calha Norte, para aquisição de um caminhão Compactador de Lixo e aquisição de um Ônibus, atendendo a solicitação da prefeita Lisete Marth e da Secretária de Assistência Social Maria do Carmo Ribeiro Moreira.

A deputada Mariana Carvalho colocou a emenda individual de sua autoria a pedido da Prefeita Lisete e também de Maria do Carmo Ribeiro Moreira Secretária de Assistência Social, fizeram a reivindicação para aquisição do Ônibus e do Caminhão Compactador de Lixo, para o município de Cerejeiras.

A Prefeita Lisete destacou que o caminhão ajudará na dinâmica da coleta do lixo, dando mais segurança aos servidores. “A coleta do lixo tinha que ser melhorada para dar mais condições aos nossos funcionários, evitando cortes e outros danos à saúde deles. Esse caminhão é de fundamental importância, pois o lixo vai se compactado e levado direito ao destino final”.

Lisete Marth, disse que esse é mais um resultado decorrente de parcerias com a deputada Mariana Carvalho e que tem por finalidade ajudar no avanço e desenvolvimento de Cerejeiras, o caminhão compactador de lixo vem para ajudar a renovar a frota da Prefeitura. “Com a chegada desse novo veículo, conseguiremos suprir a demanda do município, este caminhão vai dar um suporte imenso nos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e o ônibus na Secretaria de Assistência Social”, concluiu a Prefeita.

FONTE: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

