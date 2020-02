PREFEITA LISETE BUSCA EM BRASÍLIA A LIBERAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PREFEITURA NO MINISTÉRIO DA DEFESA

A Prefeita do Município de Cerejeiras, Lisete Marth (PV), está no Distrito Federal em Brasília, percorrendo ministérios junto com deputados federais e senadores da bancada de Rondônia. Lisete esteve junto com a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB), vereador de Maurício Carvalho de Porto Velho e do Prefeito Pedro da Belho Horizonte do Município de Cojubim, foram recebidos em audiência nesta quarta-feira (05/02) pelo General Ubiratan Poty no Ministério da Defesa, junto ao programa Calha Norte, em busca da liberação do Projeto de Construção da Nova Prefeitura de Cerejeiras no valor de R$ 1 milhão, emenda do ex-deputado federal Nilton Capixaba.

A prefeita Lisete disse que a audiência no Ministério da Defesa com o General Ubiratan foi muito positiva e ressaltou que sua administração municipal continuará atuando junto aos governos Estadual e Federal com o objetivo de conseguir os recursos necessários para impulsionar o desenvolvimento no município. “Tenho certeza que muitas coisas boas virão em breve. Esta parceria é de grande importância na busca de recursos para podermos investir na educação, saúde, infraestrutura e demais obras para a comunidade”, destacou a Prefeita.

A Prefeita Lisete Marth seguirá cumprindo agenda na capital federal até o final de semana.

FONTE: Ligia Alini Corim/Assessora de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

